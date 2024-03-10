شهداء وجرحى بقصف غزة والاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات

فلسطين اليوم

في اليوم الـ156 على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء جراء قصف عنيف استهدف أنحاء متفرقة من القطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن أكثر من 37 شهيدا و118 إصابة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الماضية.

واستشهد وجرح عدد من المواطنين في قصف الاحتلال لمنزل قرب مسجد أبو القمصان بمشروع بيت لاهيا.

وأفادت مصادر محلية، بانقطاع الاتصالات عن مخيم النصيرات، بينما اندلعت النيران قرب سوق النصيرات وسط قطاع غزة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جنوب خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كما استهدف جيش الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ووسط بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وعلى مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق دير البلح وسط القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في دوار الكويت شمالي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد خمسة مواطنين، مساء أمس السبت، في قصف للاحتلال على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.