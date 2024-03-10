قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحامها الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد والليلة الماضية، عدداً من المواطنين، بينهم سيدةً، بعد اقتحامها عدةَ مناطقٍ في الضفة الغربية المحتلة، ودهم منازلهم.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، حي المصايف، وحي البلوع، وشارع الارسال، وحاصرت بنايات سكنية ومنازل وداهمتها بعد تفجير أبوابها، وفتشتها، واعتقلت 3 مواطنين بينهم سيدة، ونقلتهم الى أحد مراكز الاعتقال.

كما دهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله واقتحمت وفتشت العديد من منازل المواطنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله فيصل معالي (25 عاما)، بعد أن دهمت منزله وفتشته، في مخيم الدهيشة بالمدينة، كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها في حارة السلام بالمخيم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة سالم شرق نابلس ودهمت منزلين وفتشتهما، كما اقتحمت قوات الاحتلال جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، دون أن نبلغ عن أية اعتقالات.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة، وفي الليلة الماضية احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطفل عبد الله اياس سباعنة بعد مداهمة منزل في بلدة قباطية جنوب المدينة.