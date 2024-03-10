بايدن: لا يوجد خط أحمر تجاه "إسرائيل" ولن أتخلى عنها أبداً

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل وإنه لن يمنع عنها الأسلحة ولن يتخلى عنها أبدا، لكنه وجه انتقادات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف بايدن في حوار مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية أنه لا يمكن أن يقتل 30 ألف فلسطيني آخر نتيجة لملاحقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، لافتا إلى أن هناك طرقا أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها الحركة، على حد تعبيره.

وذكر الرئيس الأميركي أنه طلب من الإسرائيليين "عدم ارتكاب الأخطاء التي قامت بها بلاده سابقا"، وقال "في أول مرة زرت إسرائيل جلست مع مجلس الحرب وطلبت منه ألا يكرر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة".

وقال بايدن إن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حق الدفاع عن "إسرائيل" وملاحقة حماس، ولكن "عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك".

واعتبر الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، وفق قوله.

وأكد بايدن أنه يريد أن يرى وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين.

وأشار إلى أن حماس "تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، وفق تعبيره.