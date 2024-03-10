الولايات المتحدة ترسل سفينة تحمل معدات لإنشاء ميناء بحري موقت في غزة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية ، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف موقت لـ"إيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة" .

وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة " إكس ": في 9 آذار/ مارس ، غادرت السفينة "الجنرال فرانك إس بيسون" التابعة للجيش الأميركي قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط".

وأضاف البيان أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن الجيش الأميركي سيقيم ميناءً موقتاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، أنّ الميناء الموقّت، سيستغرق تخطيطه وتنفيذه عدة أسابيع.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يومياً، موضحاً أنّ العملية "قد تتضمّن ألف جندي أميركي"، زاعماً أنّ القوات الأميركية "لن تكون على أرض غزة".