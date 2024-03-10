لبنان: 5 شهداء وأكثر من 9 إصابات في عدوان إسرائيلي على خربة سلم

فلسطين اليوم

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، باستشهاد 5 أشخاص ( 4 منهم من عائلة واحدة نزحت من بلدة بليدا)، وجرح أكثر من 9 آخرين في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف خربة سلم جنوبي لبنان.

وفي المعلومات، فإن الطائرات الإسرائيلية المعادية، أطلقت صاروخين من نوع جو- أرض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة أيضاً، إلى وقوع أكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى تبنين الحكومي أيضاً.

وتسببت الغارة بتدمير البيت بشكل كامل، وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.

وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان المجاهدين جعفر علي مرجي وحسن جعفر مرجي وعلي جعفر مرجي شهداء على طريق القدس.