محبط منه.. ميكروفون مفتوح يكشف تفاصيل محادثة بايدن مع نتنياهو

فلسطين اليوم

كشف ميكروفون مفتوح بجانب الرئيس الأميركي جو بايدن، تفاصيل محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول مسألة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وإلى جانب الميكرفون المفتوح، رصدت الكاميرات المحادثة بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، بعد خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي الجمعة.

وأبلغ بينيت، الرئيس الأميركي بزيارته لإسرائيل مؤخرًا، وطلب منه مواصلة الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورد عليه بايدن بالقول: "أخبرت بيبي (نتنياهو).. وقلت له أنا وأنت سنقوم باجتماع؛ تعال إلى المسيح". في إشارة إلى مصطلح بالإنكليزية الأميركية، يتم استخدامه للإشارة إلى "جدية اجتماع ما".

ويشار إلى أن تعبير "تعال إلى المسيح" (Come to Jesus) في اللغة الإنكليزية يعني الجدية في الاجتماع.

وفي رد على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان محبطًا من نتنياهو بخصوص المساعدات، رد بايدن بـ"نعم".

وخلال خطاب حالة الاتحاد، أعلن بايدن، أنه أصدر تعليمات للجيش الأميركي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، وأن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع.