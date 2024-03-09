معارك شرسة في غزة.. والمقاومة تدك مضاجع العدو في كل محاور القطاع

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومعها كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، بالاشتراك مع مجموعات عبد القادر الحسيني، استهدافها تجمعات جنود وآليات الاحتلال في منطقة أرض أبو عريبان بحي الزيتون برشقات من صواريخ "107".

وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد توثّق الاستحكام المدفعي والصاروخي لمجاهدي السرايا على تجمعات جنود "جيش" الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد مصوّرة لبقايا ومخلفات آليات "جيش" الاحتلال إثر استهدافها في محاور مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وشهدت خان يونس في الأيام الماضية كمائن واستهدافات نوعية لسرايا القدس والقسام استهدفت جنود الاحتلال وآلياته.