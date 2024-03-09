جيش الاحتلال يُقر بمقتل ضابط في قواته الخاصة في معارك غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل ضابط إضافي في صفوف قواته المتوغّلة في قطاع، حيث تدور معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية عند أكثر من محور.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّ الضابط القتيل هو عمشير بن داوود، كاشفاً أنّه برتبة رائد، ويعمل في القوات الخاصة، "الكوماندوس".

وتواصل المقاومة الفلسطينية منذ أكثر من 5 أشهر تصديها لقوات "جيش" الاحتلال في كل محاور المواجهة ونقاطها في أرض غزة، مكبّدة الاحتلال الخسائر البشرية والمادية.