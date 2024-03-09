لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الاحتلال وتجمعاته في مزارع شبعا وهونين

الساعة 08:35 م|09 مارس 2024

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - دعمها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادها مقاومته، عبر تنفيذها عدّةعملياتٍ عسكرية استهدفت مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية وتجمعات جنوده على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

 

وأعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم السبت، أنّ مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال في جبل نُذر، وتجمعاً آخر في مرتفعالكرنتينا،وذلك بالأسلحة الصاروخية التي حقّقت إصابات مباشرة.

 

وتصدت المقاومة لمسيّرةإسرائيلية في المناطق الحدودية بالأسلحة الملائمة، مؤكّدةً إجبارها على التراجعوالعودة إلى داخل الأراضيالفلسطينية المحتلة.

 

وتبنّت استهدافها، بالأسلحة الصاروخية، موقعي زبدين ورويسة القرن الإسرائيليين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدةً أنّ الصواريخأصابت أهدافها بصورة مباشرة.

 

واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعاًلجنود "جيش" الاحتلال في محيط قلعة هونين، عبر استخدام الأسلحة الصاروخية التي أصابت الهدفبصورة مباشرة، بحسب ما أعلنت المقاومة في بيانٍ مقتضب.

 

وبصاروخ "بركان" استهدفت المقاومة الإسلامية موقع "البغدادي" الإسرائيلي، مشيرةً، في بيانٍ مقتضب، إلىتحقيق إصابة مباشرة فيالموقع.

 

يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدّة اعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، ونفذ غارة على بلدة كفرا، وعدّة غارات على بلدة عيتاالشعب بالطيران الحربي، وشن غارتين على الضهيرة وميس الجيل اللتين تعرّضتا لقصف مدفعي أيضاً.

 

وأدّت عمليات المقاومة إلى إبعاد نحو 100 ألف مستوطن من شمالي فلسطين المحتلة، من دون أي يحصلوا من حكومة الاحتلال على أيّ أُفقللعودة، بحيث ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، أمس الجمعة، أنّ رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات الشمال "يفقدون صبرهم"، ويعُدّونأنّ "الوعود التي قطعت سجّلت على لوح ثلج".