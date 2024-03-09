فرنسا.. شجار بين مؤيدي فلسطين و"إسرائيل" في يوم المرأة العالمي

فلسطين اليوم

وقع شجار بين مؤيدين لفلسطين و"إسرائيل" خلال مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار يوم المرأة العالمي.

ونُظمت المظاهرة، أمس الجمعة، بدعوة من جمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، شارك فيها مؤيدون للجانبين الفلسطينيوالإسرائيلي.

وشهدت المظاهرة اندلاع شجار بين الجماعة الداعمة لـ"إسرائيل" وتتكون أغلبها من رجال، والجماعة الداعمة لفلسطين وتتشكل غالبيتها مننساء.

وحاول مؤيدو "إسرائيل" توجيه لكمات للجماعة الأخرى، كما استخدموا بخاخات الفلفل ضدهم، في حين حاول مؤيدو فلسطين التصدي لهموإبعادهم، وسط هتافات من الجانبين.