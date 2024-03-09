لبنان .. غارة على بلدة مجدل زون والمقاومة تستهدف موقع البغدادي الإسرائيلي

فلسطين اليوم

شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة مجدل زون جنوب لبنان.

من جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مقاتليها استهدفوا موقع البغدادي الحدودي شمال شرق فلسطين المحتلة بصاروخ بركان وحققوا إصابات مباشرة.

ولا تزال الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تشهد توترا منذ الثامن من أكتوبر الماضي، على وقع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث تستهدف المدفعية وطيران الاحتلال منازل المواطنين في البلدات الجنوبية، فيما تقصف المقاومة مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والأسلحة المناسبة.