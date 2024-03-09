تحقيق عبري: الجيش قتل محتجزين في منزل بمستوطنة بئيري يوم 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش كان على علم بوجود محتجزين بالمنزل الذي استهدفه بقذيفتين من دبابة في مستوطنة بئيري يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الهيئة في تحقيق عرضته اليوم: أن "قوات من الجيش والشرطة تبادلت إطلاق نار كثيف مع مقاتلي حركة حماس في مستوطنة بئيري رغم علمهم بوجود إسرائيليين محتجزين أحياء داخله".

وذكرت محتجَزة إسرائيلية أنها أبلغت القوات الإسرائيلية بوجود 12 محتجزا داخل المنزل، لكنهم لم يصدقوها، على حد قولها.

وأكدت هيئة البث في تحقيقها أن مقاتلي حماس لم يطلقوا النار على الرهائن، بل إن نيران القوات الإسرائيلية هي التي قتلت الرهائن إلى جانب 40 مسلحا من حماس.

وسبق أن طالبت عائلات المستوطنين الإسرائيليين الذين قُتلوا بقصف دبابة إسرائيلية في المستوطنة بئيري الجيش بإجراء تحقيق شامل وشفاف في القرارات "التي أدّت إلى هذه النتيجة المأساوية" ونشر النتائج على الملأ.

ودعت عائلات المستوطنين الذين قُتلوا في مستوطنة بئيري أثناء احتجازهم رهائن في منزل باسي كوهين، الجيش الإسرائيلي للتحقيق في تصرفات جنوده هناك.

وقبل أيام أعلن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار بأنه وجه لأول مرة منذ عملية طوفان الأقصى، بفتح تحقيق فيما حدث يومي 6 , 7 أكتوبر الماضي.