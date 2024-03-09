الأونروا: إنزال المساعدات جوا يخفف من المعاناة لكنه ليس كافيا لوقف المجاعة

فلسطين اليوم

قال مكتب إعلام الأونروا في غزة: إن "دولا عربية لا تزال تدعمنا ولكن هناك عجز مالي ونبذل مساعي على أعلى مستوى لسد الفجوة".

وأضافت الأونروا في تصريح صحفي إنه لا بد من توفير ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات إلى الأهالي في القطاع.

وتابعت: إن "إنزال المساعدات عبر الجو يخفف من معاناة الأهالي لكنه ليس كافيا لوقف المجاعة".

وأكد مكتب الأونروا في غزة، أن المساعدات التي تدخل برا إلى جنوب قطاع غزة انخفضت بنسبة النصف مقارنة بشهر يناير الماضي.

وكانت كندا قد أعلنت الجمعة استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك تكون أولى الدول المانحة التي تتراجع عن تعليق مساعداتها للأونروا.

و كانت 16 دولة علّقت تمويلها للأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين فيها بأحداث السابع من أكتوبر الماضي.