سريع: بالصواريخ البحرية والمسيرات.. استهدفنا سفينة ومدمرات أميركية

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ قواتها البحرية وسلاح الجو المُسيّر، عمليتين عسكريتين نوعيتين، أولاهما استهدفت سفينةأميركية في خليج عدن، والثانية مدمرات حربية أميركية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ العملية الأولى استهدفت سفينة "PROPEL FORTUNE" الأميركية في خليج عدن بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة.

أمّا العملية الثانية فاستهدفت عدداً من المدمرات الحربية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ37 طائرة مسيرة، بحسب سريع،الذي أكّد اً أنّ "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".

كما شدّد على أنّ العمليتين تأتيان انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الردّ على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، مؤكّداًأنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ في تنفيذ عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عنالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إلى ذلك، حيّا سريع أبناء الشعب اليمني على خروجهم المليوني في العاصمة، وفي المحافظاتِ والمديريات، تأكيداً للموقفِ الثابت الداعمللشعبِ الفلسطيني.

وأمس الجمعة، أقرت هيئتان بحريتان بريطانيتان أنهما تلقتا تقريرين عن "حادث" على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوبي شرقي عدن باليمن،مشيرةً إلى أنها المنطقة البحرية التي تنفذ فيها القوات المسلحة اليمنية عملياتها.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحرين العربي والأحمر، نصرةً لقطاع غزة ودفاعاً عن بلادها، وتستهدف السفن الإسرائيليةأو تلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلّة، إضافةً إلى السفن الأميركية والبريطانية عقب العدوان الذي تشنّه الولايات المتحدةوبريطانيا على اليمن.