الصحة بغزة: 82 شهيدا و 122 إصابة في 10 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن "الاحتلال ارتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيد و 122 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي ارتفاع الحصيلة إلى 30960 شهيدا و 72524 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابعت وزارةالصحة، إن 72 % من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء.

كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.