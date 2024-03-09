"الإعلامي الحكومي": 120 ألف أسرة تعاني من مجاعة في غزة وشمال القطاع

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن "80% من المنازل في محافظة غزة وشمال غزة باتت غير صالحة للسكن".

وأكد المكتب الإعلامي في بيان اليوم، بأن قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية، حيث تعاني 120 ألف أسرة من مجاعة حقيقية في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأضاف بأنه لم تدخل مساعدات إنسانية أو إمدادات غذائية إلى غزة والشمال، مؤكدا أن الاحتلال تعمد ذلك في إطار سياسة التطهير العرقي.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الجميع في القطاع أصبحوا مرهونين لسياسة الاحتلال.

وبخصوص المساعدات التي تم إنزالها جوًا، قال: إنها "غير كافية".

ولفت البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويجب تفعيل عمل المعابر، مشددا على أن الاحتلال تعمد حرب التجويع كجزء من حربه الشاملة على القطاع.

وختم الإعلامي الحكومي بالقول: إنه "مع نذر المجاعة شمالي قطاع غزة فإن أي جهد يمكن أن يسد رمق الناس".