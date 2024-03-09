قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحامها،فجر اليوم السبت، مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي نابلس واعتقلت الشابين عدنان حمزة أبو شوشة وحمزة مسلم خلال مداهمة منزليهما.

كما اقتحم الاحتلال منطقة كروم عاشور في نابلس واعتقلت عبد الله النابلسي، شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واقتحمت عدة أحياء واعتقلت الشاب محمد عناية.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، واقتحام قرية كفر عين وعين سينيا برام الله خلال ساعات الصباح.