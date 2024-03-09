المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع ‏البغدادي الإسرائيلي بصاروخ "بركان"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، استهداف موقع ‏"البغدادي" الإسرائيلي بصاروخ "بركان"، مؤكّدةً ‏تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وفي بيان مقتضب، أكّدت المقاومة أنّ الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي سياق مواصلتها دعم الشعب الفلسطيني عبر عملياتها العسكرية ضد مواقع إسرائيلية، استهدفت المقاومة، أمس، مرابض مدفعية قوات الاحتلال في مستوطنة "ديشون" بصواريخ "الكاتيوشا"، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية.

كما أعلنت استهداف ‏تجمع لجنود الاحتلال وآلياته شرقي موقع "السماقة"، وموقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة ‏الصاروخية ‏والمدفعية، بالإضافة إلى استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال، في محيط موقع "جل العلام" بصاروخ "فلق واحد"، محققةً إصابة مؤكدة.