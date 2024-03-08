"إيكونوميست": لن يتم علاج الجوع والمرض في غزة من خلال بناء رصيف للمساعدات

فلسطين اليوم

تناولت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، بالنقد والتشكيك، خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، لبناء ميناء مؤقت على سواحل غزة، لـ"توصيل المساعدات إلى أهالي القطاع"، معتبرةً أنها "مؤشر على إخفاقات بايدن"، وتوقفت عند "غموض المسؤولين الأميركيين بشأن بعض الأسئلة المهمة".

وأكدت الصحيفة أنه بعد 5 أشهر من الحرب، لا تكمن المشكلة في إدخال المساعدات إلى غزة، بل في توزيعها في جميع أنحاء القطاع، مذكّرةً بأنه تمّ قصف الشاحنات والمستودعات، وأنّ الدبابات دمرت الطرق.

وقالت الصحيفة إنّ الاستعانة بالجيش الأميركي لإطعام المدنيين، تحصل عادةً في أماكن يسيطر عليها أعداء الولايات المتحدة، كما في حالة الأيزيديين المحاصرين من قبل "داعش" في العراق في العام 2014، أو في حالة سكان برلين الذين حاصرهم الاتحاد السوفياتي في العام 1948.

وتوقفت عند سعي الولايات المتحدة، هذه المرة، إلى مساعدة الناس في أراضٍ يسيطر عليها أحد أقرب حلفائها، مع استمرارها في إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل"، واستخدامها حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي يقول فيه بايدن إنه لن يتم نشر أي قوات أميركية في غزة، أكدت الصحيفة أن هذه القوات ستتمركز على سفن عسكرية قبالة الشاطئ، متوقعةً أن يستغرق تجهيز الرصيف العائم من شهر إلى شهرين، قبل بدء عمليات التسليم، وأن تساعد دول الخليج في دفع تكاليف الشحنات.