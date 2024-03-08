إعلام إسرائيلي يدعو لإنهاء معركة خان يونس: الألوية مستنزفة ولا تحرز تقدّماً

فلسطين اليوم

دعا الإعلام الإسرائيلي قادة الاحتلال إلى إنهاء معارك خان يونس التي تستنزف القوات الإسرائيلية من دون حصول أي تقدم، معتبراً أن استمرار التهديدات دليل على عدم التعلم من تجربة 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار محلل الشؤون العسكرية في القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، إلى أن ألوية الاحتلال "غفعاتي" و"الكوماندوس" و"السابع" مستنزفة من القتال الصعب في خان يونس، حيث يقاتلون بقسوة شديدة في معركة ثابتة، من دون تحقيق أي تقدم.

وأكد بن دافيد، أنّ الجنود في الألوية الثلاثة متعبون جداً، وأنهم لم يروا منازلهم منذ وقت طويل، حيث خرجوا مرتين خلال الحرب، معتبراً أنه "يجب إنعاشهم".

المتحدثة باسم الشرطة سابقاً، ميراف لبيدوت، رأت بدورها أنّ تكرار ظهور المسؤولين الإسرائيليين في المؤتمرات الصحفية والحديث عن حركة حماس وعن كونها مردوعة، وإطلاق المزيد من التهديدات، دليل على أنهم لم يتعلموا شيئاً من 7 تشرين الأول/ أكتوبر.