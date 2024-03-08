رمضان حزين هذا العام في ظل حرب غزة.. قهر ومجاعة

فلسطين اليوم

"رمضان حزين هذا العام لكننا نحاول أن نصنع الفرح لأطفالنا"، كما تقول نيفين السكسك النازحة من جباليا إلى رفح بجنوب قطاع غزة والتي لا تملك أي شيء لإعداد أول إفطار في شهر يحييه المسلمون عادة بالعبادة والزينة وموائد الأطعمة الشهية في أجواء من البهجة.

فهذا العام، تلقي الحرب في غزة بظلالها على جزء كبير من المسلمين اقتصادياً ومعنوياً، وخصوصا في الدول المجاورة لإسرائيل.

وأمام خيمة ضيقة من القماش مكسوة بالنايلون بالقرب من سور مدرسة تابعة للأمم المتحدة لإيواء النازحين في مخيم رفح، تداعب نيفين طفلتها التي حملت فانوس رمضان ملونا اشتراه زوجها من بسطة قريبة يكاد يقترب منها بضعة مشترين.

وأمام تدهور الوضع الإنساني الكارثي، حذّرت الأمم المتحدة من مجاعة "شبه حتمية" تهدّد 2,2 مليون من أصل 2,4 مليون شخص عدد سكان القطاع الذي تصل إليه مساعدات شحيحة جدا مقارنة بالاحتياجات الهائلة، ما دفع بعض الدول إلى إلقاء مساعدات إنسانية من الجو.

في المشهد العام لا شيء يضاهي الدمار والحرمان في غزة حيث الأحياء مدمرة والأطفال يتضورون جوعاً والمقابر الجماعية محفورة في الرمال، والتحذيرات المتواصلة لا تجد لها صدى، ورغم المناشدات الأممية وقرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره المطبق على القطاع، كما أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح ما زالت لا تلبي احتياجات السكان.

ومنذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع الفلسطيني، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، لأول مرة بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.