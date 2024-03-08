مسيرة في السيلة الحارثية غرب جنين تنديدا بإعدام الشهيد الشلبي واحتجاز جثمانه

فلسطين اليوم

شارك أبناء بلدة السيلة الحارثية غرب جنين مساء اليوم الجمعة، في مسيرة منددة بإعدام الشهيد الأسير المحرر محمد عادل الشلبي (40 عاما)، والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال محاولة اعتقاله.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات البلدة من أمام المسجد الكبير في السيلة الحارثية، وجابت شوارعها تجاه منزل الشهيد، حيث ندد المشاركون فيها بإعدام الشهيد واحتجاز جثمانه، وباستمرار حرب الإبادة والمجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.