المقاومة ‏الإسلامية في لبنان تستهدف مرابض مدفعية الاحتلال في "ديشون" ‏

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان - حزب الله في بيان، اليوم الجمعة، استهداف مرابض مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "ديشون" ‏بصواريخ "الكاتيوشا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت في "ديشون" و"المالكية" في الجليل الأعلى. كما تحدثت عن إطلاق 7 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية، مؤكدةً أنّ الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

كما أعلنت استهداف ‏تجمع لجنود الاحتلال وآلياته شرق موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مشيرة إلى أنّ الاستهداف تمّ بالأسلحة ‏الصاروخية ‏والمدفعية، وكذلك استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واستهداف تجمع لجنود الاحتلال بمحيط موقع "جل العلام" بصاروخ "فلق واحد" وتحقيق إصابة مؤكدة.

وكان الاعلام الإسرائيلي قد كشف في وقت سابق اليوم، أنّ رؤساء السلطات المحلية في الشمال يفقدون صبرهم، معتبرين أنّ "الوعود التي قطعت سجلت على لوح ثلج".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنّ المستوطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الشمال لا يزالون بعيدون عن مستوطناتهم، وينتظرون منذ خمسة أشهر استجابة من صنّاع القرار.