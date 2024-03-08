إعلام إسرائيلي: "الجيش" طلب إبداء مرونة في مفاوضات الأسرى.. نتنياهو رفض

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ "جيش" الاحتلال طلب توسيع التفاوض وإبداء مرونة أكثر في مفاوضات تبادل الأسرى، خلال جلسة مع المستويين السياسي والأمني.

بينما رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه مجموعة من رؤساء المستوى الأمني، بينهم رئيس "الموساد" و"الشاباك" هذا الطلب، بحسب ما أكدّ الإعلام الإسرائيلي.

وكان الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، قد اكد في وقت سابق اليوم، أن الاحتلال يتعمد الخداع والمراوغة في المفاوضات، وتتسم قيادته بالتخبط والارتباك.

وتطرق أبو عبيدة إلى إهمال حكومة الاحتلال أسراها، متوجهاً إلى أهالي هؤلاء الأسرى بالقول إن "حكومتكم تتلاعب بأبنائكم، وتصرّ على إعادتهم في توابيت".

وكشف أنّ عدداً من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يعاني الجفاف والهزال، وهو أمر يعرض حياة الأسرى للخطر، بالإضافة إلى تعرضهم للقصف من جانب "الجيش" الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة، في كلمته بالصوت والصورة في اليوم 154 من العدوان على غزة، أنّ أولوية المقاومة لإنجاز التبادل هي الالتزام التام بشأن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة.