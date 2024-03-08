المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة معلومات إسرائيلية شمال الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها، قاعدة المعلومات (1) الإسرائيلية، شمالي الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك يوم الخميس.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً للفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّهم، متوعّدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

وفي اليوم نفسه، استهدفت المقاومة ثكنةً عسكريةً في مطار "روش بينا"، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن المرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال.

وفي عمليتين أخريين تندرجان أيضاً ضمن المرحلة الثانية لاستهدافاتها، استهدف الطيّران المسيّر للمقاومة الإسلامية في العراق مطار "كريات شمونة"، الأربعاء الماضي، ومحطة الكهرباء في مطار حيفا المحتلة، الثلاثاء.

وقبل يومين، أكّدت المقاومة الإسلامية العراقية أنّها أخذت على عاتقها تحقيق هدفين، هما تحرير العراق من الاحتلال الأميركي، ودعم فلسطين المحتلة في معركتها المقدّسة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.