أبو عبيدة: لدينا المزيد ما استمر العدوان.. ولتصعيد طوفان الأقصى في كل الجبهات خلال شهر رمضان

فلسطين اليوم

أكّد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام أبو عبيدة أن معركة "طوفان الأقصى" تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانهاأن الحق لا ينتزع إلا بالقوة والسلاح.

وشدّد، في كلمة له بالصوت والصورة مع دخول الحرب شهرها السادس، أن غزّة تقف أمام عدوانٍ أميركي - إسرائيلي غير مسبوق فيالتاريخ، موضحاً أن الاحتلال كان يخطط قبل 7 أكتوبر لما يمارسه اليوم في غزّة والضفة والقدس.

وأكد أبو عبيدة أنّ مجاهدي المقاومة الفلسطينية يواصلون معركة التصدي للعدوان في كل محاور ونقاط المواجهة على أرض غزة، ويقاتلونلليوم 154 مكبّدين الاحتلال خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته.

وأعلن أنّ مجاهدي كتائب القسّام والمقاومة الفلسطينية نفذوا العديد من العمليات النوعية في الأيام الماضية، متوعداً بالمزيد طالما ما استمرالعدوان.

وأضاف "لن يهنأ الاحتلال على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه".

تصعيد طوفان الأقصى

أبو عبيدة دعا لأن يكون شهر رمضان تصعيداً لـ"طوفان الأقصى"، بالمواجهة والتظاهر، في كلّ الجبهات داخل فلسطين وخارجها تحت نداء"لبيك يا أقصى".

وخصّ أبو عبيدة بالدعوة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 إلى النفير نحو المسجد الأقصىوالرباط فيه وعدم السماح للاحتلال بفرض وقائعه.

وذكّر أنّ المسجد الأقصى "جزء من عقيدتنا ومن أجله كانت هذه المعركة، و قدم أهلنا كل ما يملكون"، مضيفاً أنّ "من واجب كل حرّ أنيلتحم بتضحيات أهل غزّة ومقاومتها".

لا تنازل عن المطالب

وتحدّث أبو عبيدة عن ملف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار، مشدداً على أنّ المقاومة لن تتنازل عن مطالبها في الوقف الشامل للعدوانوالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزّة، إضافة إلى إغاثة الشعب وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وأوضح أنّ قيادة المقاومة تتعامل بإيجابية مع الوسطاء، بينما يتعمد الاحتلال الخداع والمراوغة في المفاوضات وتتسم قيادته بالتخبطوالارتباك.

وبشأن ملف الأسرى، شدّد أبو عبيدة على أنّ أولوية المقاومة لإنجاز التبادل هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة.

وتطرق أبو عبيدة إلى إهمال حكومة الاحتلال لأسراها، متوجهاً إلى عائلات هؤلاء الأسرى بالقول: "حكومتكم تتلاعب بأبنائكم وتصرّ علىإعادتهم في توابيت".

وكشف أنّ عدداً من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يعاني الجفاف والهزال، وهو أمر يعرض حياتهم للخطر إضافة إلى تعرضهمللقصف من قِبل "الجيش" الإسرائيلي.

ولفت إلى أنّ تباكي الإدارة الأميركية على أعداد محدودة من الأسرى الإسرائيليين ليس إلا ازدواجية معايير من البيت الأبيض الذي لايكترث لحقوق الإنسان.

"سراب" المجتمع الدولي

وأكد أبو عبيدة أنّ قوانين المجتمع الدولي مجيّرة لحماية الظلم والقهر والعدوان، بسطوة من قوى عالمية على رأسها الولايات المتحدة.

وشرح أنّ الشعب الفلسطيني فهم هذه المعادلة وأدرك أنّ الاحتلال لن يردعه بيان أو مؤتمر أو تنديد ولا قرار دولي فأعدّ له ما يسؤه، وأسسلملحمة السابع من أكتوبر، التي جاءت رداً على عدوانٍ متواصل منذ عقود، وبلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى.

وأضاف أنّ الاحتلال يحتقر كلّ قوانين العالم ويمارس النازية والمحرقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني قتلاً وتجويعاً وتدميراً، داعياً "كلّ طالبحق ألا ينتظر سراباً من قوى دولية".