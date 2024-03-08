بـ"أقفاص بشرية".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق الطريق باتجاه القدس المحتلة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عدداً من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قطعوا الطريق السريع رقم 1 باتجاه القدس المحتلة،ووضعوا أنفسهم في أقفاص، بهدف تذكير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع أبنائهم.

وأشار موقع "والاه" الإسرائيلي إلى أن أهالي الأسرى طالبوا نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق فوراً، وبإفساح المجال لمن يفعل ذلك إذا لم يتمكنهو من ذلك، مؤكدين أنه "لا نصر كامل من دون عودة الأسرى".

وخاطب المعتصمون نتنياهو بالقول: "أنت الرأس ومن مسؤوليتك إعادتهم.. اذهب إلى صفقة، وتجاهل بن غفير وسموتريتش، وأعد أولئكالذين تخليت عنهم".

وطالب المعتصمون الجمهور الإسرائيلي بالاستيقاظ والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق "لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فسيعود الأسرى في توابيت".

ونقلت "القناة الـ12" الإسرائيلية عن إحدى المشاركات في قطع الطريق، أيالا ميتسغر، قولها: "لا يوجد أمامنا خيار، نحن هنا لكي نذكّررئيس حكومتنا أنّ من مسؤوليته أن يعيدهم.. يجب أن يعودوا إلى منازلهم بأسرع ما يمكن، وقتهم انتهى، هم يموتون هناك، كفى. ببساطةيجب البحث عن أي وسيلة لإعادتهم، كفى إطالة للوقت، هذا من مسؤولية المسؤولين".

وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، في ظلّ التخوّفعلى حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.