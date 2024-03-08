إصابة 7 جنود إسرائيليين خلال عملية مزدوجة قرب "حومش".. ومسؤول أمني يصفها بـ"القاسية"

فلسطين اليوم

تبنّت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عملية "حومش" الفدائية النوعية، وذلك في بيان أذاعته مآذنمساجد مدينة جنين ومخيمها.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 7 جنود إسرائيليين في عملية مزدوجة، تخلّلها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، وذلك قربمستوطنة "حومش"، شمالي الضفة الغربية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ اثنين من المصابين في العملية حالتهم خطرة. وعقب الإعلان عن الإصابات الخطرة في صفوف الجنود، هبطتمروحيتان تابعتان للاحتلال عند المستوطنة.

وفي تفاصيل العملية الفدائية، أورد إعلام الاحتلال أنّ مقاومَين فلسطينيين أطلقا النار على موقع عسكري إسرائيلي في محيط "حومش"،ليتم بعدها استدراج الجنود في قرية سيلة الظهر قرب جنين، حيث تم تفجير عبوة ناسفة لحظة تجمّعهم.

من جانبه، علّق مسؤول أمني إسرائيلي على العملية، واصفاً إياها بـ"القاسية"، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّها "خطرة جداً،وخطّطت مسبقاً".

10 عمليات إطلاق نار خلال ساعتين

في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية أنّ مقاومين نفّذوا 10 عمليات إطلاق نار تجاه حواجز الاحتلال ونقاطه في الضفة الغربية خلالساعتين، حيث أطلق المقاومون النار في اتجاه جميع الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وأضافت المصادر أنّ مقاومين أطلقوا النار نحو نقطة "جيش" الاحتلال المقامة على جبل "جرزيم" في نابلس، وحاجز صرة العسكري،جنوبي غربي المدينة، وحاجز حوارة العسكري، جنوبيها.

كما خاض مقاوم اشتباكاً مسلّحاً مع جنود الاحتلال، وذلك على حاجز سالم غربي جنين، وانسحب من المكان، بينما أطلق مقاومون النارأيضاً تجاه نقطة تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، قرب منطقة البيرين جنوبي مدينة قلقيلية.

والثلاثاء الماضي، نفّذ مقاوم فلسطيني عملية طعن، عند مفترق مستوطنة "يتسهار" في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي، فيمااستُشهد المنفّذ برصاص الاحتلال.

وتأتي العمليات الفدائية التي ينفّذها المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية وسط تزايد القلق الإسرائيلي من تصعيدها خلال شهررمضان، حيث حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، من انفجار الضفة خلال الشهر المبارك، وسط دعوات إلى المشاركة في "طوفانرمضان"، نصرةً لقطاع غزة.

وفي هذا الإطار، أكّد الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية، هاني الدالي، أنّ المؤشرات تدلّ على وجود تخوف وارتباك حقيقي لدىالاحتلال، من الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، مشدّداً على أنّ المنطقة "ستشهد طوفان رمضان في المسجد الأقصى".