آلاف المصلين يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم تضييقات الاحتلال وتشديداته.

وقمعت قوات الاحتلال الشبان عند مداخل بوابات البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأبعدتهم ومنعتهم من التواجد في محيط البلدة.

ونصبت القوات مئات السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى وشوارع المدينة، للحيلولة دون وصول المصلين إلى المسجدالأقصى.

وشهد باب الأسباط استنفارا لقوات الاحتلال، التي لاحقت الشبان ودفعتهم بقوة وأجبرتهم على إخلاء المكان، ما اضطرهم إلى أداء الجمعةفي محيط باب الأسباط.

وحث الشيخ محمد سليم المسلمين على شد الرحال إلى المسجد الأقصى بقوله "فروا إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، فهو حسبكموملاذكم وأقصاكم، واحفظوا لرمضان حرمته ولا تنتهكوها، واحفظوا للأقصى هيبته، وقوموا لله ساجدين ذاكرين قانتين".

وخاطب خطيب المسجد الأقصى المقدسيين بقوله "يا أهل بيت المقدس وأكنافه أبشروا وأنتم تستقبلون شهر رمضان، فأنتم السابقونللمسلمين برباطكم وصلاتكم في المسجد الأقصى، فأديموا شد الرحال إليه، فأنتم سابقون بالحق الذي أنتم عليه، ولا تقولوا تعبنا".

وانتقد سليم موقف الأمتين العربية والإسلامية الصامت والمتخاذل حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية.