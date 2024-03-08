5 شهداء بإنزال جوي خاطئ للمساعدات في غزة

فلسطين اليوم

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، نتيجة إنزال جوية خاطئ للمساعدات الإنسانية على منازل في مدينة غزة.

وأفادت مصادر إعلامية، بارتقاء 5 شهداء جرّاء سقوط مظلة مساعدات عليهم في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط عدد من صناديق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بصورة غريبة، بسبب فشل فتح المظلة، لترتطمالصناديق بالأرض بقوّة ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

وقال شهود عيان إن مظلات المساعدات الجوية تعطلت في الجو أثناء إلقائها، ما أدى إلى سقوط الصناديق بشكل عامودي حرّ.