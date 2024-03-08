رئيس "مدرسة دينية" إسرائيلية يحثّ على إبادة أهل غزة: يجب قتل المستقبل أيضاً

فلسطين اليوم

في تصريح إسرائيلي جديد يحثّ على مواصلة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة، دعا رئيس"المدرسة الدينية" في يافا المحتلة، الحاخام إلياهو مالي، إلى "وجوب قتل جميع سكان غزة، بموجب الشريعة اليهودية"، أياً كانت أعمارهم،وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي مؤتمر عقدته مدرسة "شيرات موشيه" (التي يخدم طلابها في "الجيش" الإسرائيلي بعد الدراسة)، أمس الخميس، شدّد مالي على"ضرورة تنفيذ أوامر الجيش الإسرائيلي" بحذافيرها في القطاع.

وتابع مالي قائلاً إنّ القانون الأساسي في الحرب على غزة هو "لن تعيش نفس"، في دعوةٍ إلى الاستمرار في المجازر والإبادة بحق أهلغزة كلهم.

أما لدى دعوته إلى قتل النساء والأطفال الفلسطينيين، فقال الحاخام الإسرائيلي إنّ مقاومي اليوم هم الذين صمدوا خلال الحروبالإسرائيلية السابقة على القطاع، والنساء هنّ من ربّينهم.

وذهب إلياهو إلى الحثّ على قتل من لم يولدوا بعد، لا الفتى المراهق أو الرجل البالغ الذي يقاتل الاحتلال فحسب، حيث أضاف أنّه "يجبقتل المستقبل أيضاً".