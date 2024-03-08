شهيدان ومصابون إثر سقوط صناديق مساعدات أُنزلت من الجوّ عليهم بغزة

فلسطين اليوم

استشهد شخصان وأُصيب آخرون في قطاع غزة، إثر سقوط صناديق مساعدات أُنزلت من الجوّ عليهم، اليوم الجمعة.

وأفادت تقارير باستشهاد شخصين وإصابة آخرينـ "بسبب فشل فتح المظلة غربي مدينة غزة نتيجة إنزال مساعدات بشكل خاطئ على منازل في شمال غرب مدينة غزة".

وأظهرت فيديوهات التقطها أهال في القطاع، سقوط عدة صناديق مساعدات من الجوّ بصورة غريبة، لترتطم بالأرض بقوّة بعد ذلك. وعلى ما يبدو فقد أصابت بعض الصناديق أهال، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال شهود عيان إن "مظلات المساعدات الجوية تعطلت في الجو أثناء إلقائها، ما أدى إلى سقوط الصناديق بشكل عامودي".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 30 ألفا و878 شهيدا.

وأفادت في تقريرها الإحصائي لليوم الـ154 من الحرب بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و878 شهيدا و72 ألفا و402 إصابة" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 78 شهيدا و104 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية".