الأمم المتحدة: لا يمكن السماح بشن هجوم على رفح

فلسطين اليوم

شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنه لا يمكن السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين، لما سيسببه من خسارة هائلة في الأرواح.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانإسرائيل بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولا تزال إسرائيل تهدد بشن عملية برية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، وسط رفض أميركي للعملية باعتبار أن الخطط الإسرائيلية العسكرية غير مقنعة، خاصة بشأن كيف ستحمي إسرائيل المدنيين.