الصحة: 78 شهيدًا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدًا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30878 شهيدًا و72402 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 72 % منهم من الأطفال والنساء.