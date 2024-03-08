إعلام عبري: للمرة الأخيرة قبل رمضان.. واشنطن تُحاول الضغط للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة "تُحاول مرة أخرى التوصل إلى توافقات" بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، من أجل صفقة تبادل أسرى، "ربّما للمرة الأخيرة قبل شهر رمضان".

وقال مراسل الشؤون الدبلوماسية في "القناة الـ 12"، يارون أفراهام، إنّ "مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، قد يصل إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وسيعقد اجتماعات في مصر وقطر، وربما إسرائيل أيضاً، كجزء من الضغط والنفوذ الأميركي عليهم".

وأوضح مصدر سياسي، أنّ "الفرص ليست مرتفعة"، فحماس تؤكّد للوسطاء أنّها "لن تُساوم على عودة سكان قطاع غزة إلى شماله"، وتُطالب أيضاً بزيادة عدد الأسرى المُفرج عنهم، في حين أنّ "إسرائيل"، تنظر إلى هذين الشرطين على أنّهما "عقبتان رئيستان".

وأشار المصدر إلى أنّه "لا توجد تواريخ مقدسة، فليس الأمر مرتبطاً ببداية شهر رمضان، وأنّه إذا بدأ فلن يكون هناك اتفاق، لكنّ الأميركيين يحاولون في اللحظات الأخيرة تحقيق صفقة وهدنة".

في هذا السياق، اجتمع "كابينت" الحرب لمناقشة صفقة مُحتملة، إذ "تطلب الجهات المشاركة في المفاوضات من المستوى السياسي توسيع صلاحياتها وتقديم مواقف محدثة، لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، لا يوافقان على هذه الأطروحة"، وفق أفراهام.

وأضاف أنّ "هناك في الوقت الحالي تشاؤم كبير في الحكومة بشأن فرص التوصل إلى صفقة في الأيام المقبلة"، على الرغم من المحاولة الأميركية.

ومع استمرار المفاوضات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية، عادر وفد حركة"حماس" القاهرة للتشاور مع القيادة، بحسب الحركة.

وقال مسؤول كبير في "حماس"، لوكالة "رويترز"، إنّ "إسرائيل" تُصرّ على رفض وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق".