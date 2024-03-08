154 يوما على العدوان.. والاحتلال يواصل ارتكاب مجازر دموية جديدة بغزة

فلسطين اليوم

في اليوم الـ154 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا، بينما تهدد حرب التجويع تاتي يفرضها الاحتلال مئات آلاف المحاصرين شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات على مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وارتكبت مجزرة بقصف منزل عائلة أبو سليمة في رفح، راح ضحيتها خمسة شهداء، بينهم شهيدتان وطفلين ووالدهما.

كما شنت -فجرا- غارات جوية على مناطق متفرقة في جباليا وبيت لاهيا ومنطقة تلة قليبو شمالي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف ووسط مدينة خانيونس وشرق رفح جنوبي القطاع، كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة زلاطة شرقي مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا بمنطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع الليلة الماضية، إلى 9 شهداء.

وتشهد خان يونس جنوبي القطاع القصف الإسرائيلي الأكثر كثافة في غزة منذ فجر اليوم، دون أن تُعرف حتى الآن المواقع التي يستهدفها القصف.

ولا تزال عشرات العائلات محاصرة في منطقتي حمد والقرارة اللتين يحاصرهما الاحتلال ويمنع وصول طواقم الدفاع المدني إليهما.

وارتقى شهيد وأصيب 29 آخرون، الليلة الماضية، جراء استهداف الاحتلال مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دواري النابلسي والكويت غرب غزة وجنوبها.

ومساء الخميس استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات، في جريمة باتت تتكرر المرة تلو الأخرى.

ويوم أمس الخميس، قالت وزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30800 شهيد و72298 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.