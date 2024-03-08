قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين بينهم أسرى محررون

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الجمعة، حملات دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، وسط مواجهات في بعض المناطق.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات جنوبي محافظة نابلس، ودهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت الشاب إبراهيم شحادة من بلدة عوريف، والمحرر أسد الدين حمايل والشاب منجد فلاح حمايل من منزليهما في بلدة بيتا.

كما اقتحم الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية حيث اندلعت مواجهات عنيفة بينه وبين الشبان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في عزون، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب محمد زكي بدران في منزله، ما استدعى نقله لمستشفى درويش نزال بقلقيلية لتلقي العلاج.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل، مدينة سلفيت، وانتشرت في مختلف أحيائها وشوارعها، مطلقة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.

ودهمت قوات الاحتلال عددا كبيرا من المنازل في سلفيت، وحطمت محتوياتها ونكلت بساكنيها موجهة لهم التهديدات، واعتقلت شابا من منزله، ثم أفرجت عنه لاحقا.

كما دهمت بعض المحلات التجارية وسط المدينة وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من المواطن خالد الهندي من بلدة عين عريك غرب رام الله، والمحامي عيسى غيظان من بلدة بيتونيا (غربًا)، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في أريحا، ودفعت بتعزيزات إضافية، وحاصرت حارة الدواهيك بالمخيم، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.