بالمسيّرات الانقضاضية والصواريخ.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها، مساء اليوم الخميس، موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ‌‌و‏موقع"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.

واستهدفت المقاومة الإسلامية أيضاً ثكنة "معاليه غولان" بهجوم جويّ نفذته بطائرتين مسيّرتين انقضاضيتين.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف مجاهديها أماكن تموضع جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة"، وإيقاع أفرادها بينقتيل ‌‏وجريح.

وأكّدت المقاومة أنّ الاستهدافين جاءا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها العدوان الذي استهدف بلدة عيترون، جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ منزلين في مستوطنة "المطلة" أصيبا من جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

وفي سياق متصل، توقف مراسل "القناة 13" الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة عند الارتقاء في مستوى هجمات حزب الله في الأيامالأخيرة، سواء بالصليات الثقيلة او باستخدام الصواريخ منحنية المسار أو الصواريخ الدقيقة، بالإضافة الى ما حصل قبل أسبوع من إطلاقصواريخ مضادة للدروع.

وأشار المراسل إلى استخدام حزب الله اليوم صواريخ 180 و220 ميلمتر، ومحاولة إصابة مبانٍ من خلال الصواريخ الدقيقة.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت استهدافها، اليوم الخميس أيضاً، مستوطنة "عفدون" شمالي فلسطين المحتلّة، بصواريخ"الكاتيوشا".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت المقاومة الإسلامية، استهداف مقر ‏مُستحدث لقيادة القطاع العسكري الإسرائيلي في "ليمان" بالقذائفالمدفعية، مضيفةً أنّه "أُصيب إصابةً مُباشرة"، واستهداف مربض "الزاعورة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية المناسبة.