"القسام" تكشف تفاصيل كمين أوقعت به الاحتلال في خانيونس.. شقة مفخخة بالكامل

فلسطين اليوم

كشفت حركة حماس، تفاصيل كمين، أوقعت به قوة للاحتلال، خلال اقتحامها مدينة حمد في خانيونس والذي أسفر عن اعتراف الاحتلالبمقتل جندي وإصابة 13 آخرين.

وأوضحت القسام، في بيان أنها أوقعت أمس الأربعاء، قوة من أكثر من 20 جنديا، في كمين محكم، وفجرت بها عددا من العبوات الناسفةالمضادة للأفراد داخل إحدى الشقق.

ولفتت إلى أنها أوقعت كافة أفراد القوة، بين قتيل وجريح.

وكان جيش الاحتلال، أعلن الأربعاء، عن مقتل رقيب من لواء الجبل، وإصابة 13 آخرين، بينهم 6 جنود بحالة خطيرة، خلال معارك في جنوبقطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام الاحتلال، ما جرى بأنه حادث استثنائي، وحدث صعب، قبل أن تتكشف تفاصيله، ويعلن الجيش عن وقوع جنوده فيكمين بمدينة حمد.

وأعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، أنه استقبل 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة، وأضاف أن 42 جنديا يخضعونللعلاج الآن في مختلف الأقسام، 9 منهم بحالة خطيرة.

وذكر مستشفى بيلينسون، في تل أبيب، أنه استقبل 5 جنود جرحى نقلوا عبر مروحية من منطقة القتال في غزة، مضيفا أن المستشفىيعالج حاليا 24 جنديا مصابا، 4 منهم بحالة خطيرة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لقتلى جيش الاحتلال وحده، والتي اعترف بها حتى الآن 587 قتيلا من الضباط والجنود، منذ عملية طوفانالأقصى، بينما أقر بمقتل 247 منذ العدوان البري على قطاع غزة، في 27 تشرين أول/ أكتوبر 2023.