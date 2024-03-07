عشية يوم المرأة.. أسيرات غزة يواجهن جريمة الإخفاء القسري

فلسطين اليوم

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، عشية يوم المرأة العالمي، إن هذا العام شكّل الأكثر دموية بحقّ النساء الفلسطينيات على مدار تاريخسنوات الاحتلال، وذلك في ضوء العدوان الشامل والإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت إلى أن النساء الفلسطينيات تعرضن لجرائم حرب، وانتهاكات جسيمة، أبرزها عمليات الإعدام الميداني، والاعتقالات الممنهجة، ومارافقها كذلك من انتهاكات مروعة، منها اعتداءات جنسية.

وبمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسيرالفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير مشترك: "إنّ تاريخ استهداف النّساء الفلسطينيات شكّل إحدىأبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة منذ سنوات الاحتلال الأولى".

وتابع التقرير: "ما نشهده اليوم من جرائم، شهدتها النساء الفلسطينيات على مدار عقود الاحتلال، ولم تكن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبرمرحلة استثنائية على صعيد مستوى الجرائم المروعة التي شهدناها واستمعنا لها عبر العديد من الشهادات، إلا أنّ الفارق هو كثافةومستوى هذه الجرائم وتصاعدها بشكل غير مسبوق إن ما كنّا قارناها بالفترات التي شهدت فيها السّاحة الفلسطينية انتفاضات وهباتشعبية".

وشكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق بعد السّابع من أكتوبر، حيثبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد السابع من أكتوبر، نحو 240 حالة اعتقال، من ضمنهن النّساء اللواتي تعرضن للاعتقالفي الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، وفق التقرير.

وأشارت مؤسسات الأسرى، لعدم وجود تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة، حيث أفرج عن عدد منهنّ لاحقًا، إلا أنّه منالمؤكد أنّ هناك نساء ما زلنّ معتقلات في معسكرات الاحتلال، وهنّ رهنّ الإخفاء القسري.

وبيّنت أنّه وحتّى إصدار هذا التّقرير، فإنّ عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال، وغالبيتهنّ محتجزات في سجن الدامون، بلغ 60 أسيرة، بينهنّ أسيرتان من غزة يقبعنّ في سجن الدامون، مجددة تأكيدها على عدم وجود معلومات حول أعداد أسيرات غزة في معسكراتالاحتلال الإسرائيليّ.

واستعرض التقرير أبرز المعطيات عن الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخ إعداد التقرير، وهي كالتالي: يبلغعدد الأسيرات 60 أسيرة، بينهنّ أسيرتان من غزة، ومن بين الأسيرات قاصرتان، و24 أمّا، و12 أسيرة معتقلات إداريًا، ومن بين الأسيراتمحامية، وصحفية، و12 أسيرة من الطالبات، و11 أسيرة يواجهنّ أمراضًا ومشاكل صحية من بينهن أسيرتان جريحتان.

وأوضح التقرير لوجود أسيرات هنّ زوجات لأسرى، وأمهات لأسرى، وشقيقات لشهداء، عدا عن وجود أم شهيد بين الأسيرات.

وبيّن أنه تبقى ثلاث أسيرات معتقلات منذ ما قبل السابع من أكتوبر يرفض الاحتلال ان تشملهن صفقات التبادل التي ابرمت بين الاحتلالوالمقاومة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.