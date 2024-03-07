ألمانيا تدين موافقة "إسرائيل" على بناء مستوطنات جديدة بالضفة

فلسطين اليوم

أدانت وزارة الخارجية الألمانية موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ودعت الخارجية الألمانية في بيان، الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى العدول فورا عن قرار بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.

وذكر البيان، أن سياسة "إسرائيل" في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وأكد أن مواصلة "إسرائيل" بناء المستوطنات تقوض كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين.

ولفت البيان، إلى أنه لا يوجد أي مبرر لبناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن توسيع المستوطنات يعرض أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة للخطر.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت وزيرة استيطان الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" إن الحكومة صادقت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). لقد وعدنا ونحن نفي".

ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، "إسرائيل" إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.