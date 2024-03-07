الاحتلال يخطر بوضع اليد على 29 دونما من أراضي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوضع اليد على 29 دونما من أراضي بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله.

وأفاد مدير النشر والتوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، بأن سلطات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا، يقضي بوضع اليد على تلك الأراضي حتى نهاية عام 2026 بحجج أمنية، لإقامة سياج، يمنع المواطنين من القريتين من الوصول إلى الشارع الرئيسي.

وأوضح أن الأمر يغلق الأراضي التي تطل على الشارع الرئيس من جهة ترمسعيا، وكذلك الأراضي التي تطل على الشارع من جهة سنجل