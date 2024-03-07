وفد حماس يغادر القاهرة دون التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

غادر وفد حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة، دون التوصل إلى اتفاق مع الكيان الإسرائيلي لوقف اطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر إنّ إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من القطاع وعودة النازحين من دون شروط.

وقالت حركة حماس في بيان إن "وفدها غادر القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة مع استمرارمحادثات وقف إطلاق النار في غزة والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا".

وصرح مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية المصرية بأن المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.

وقال المسؤول إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات، لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.