عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الساعة 01:44 م|07 مارس 2024
20230410081816
20230410081816

فلسطين اليوم

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن 134 مستوطناً اقتحموا الأقصى على مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وأدوا صلوات وطقوس تلمودية في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، أطلقت مجموعات "الهيكل" دعوة لوقفة حاشدة مساء اليوم، أمام مركز شرطة القشلة غرب القدس، للمطالبة بإعادة نصب بوابات إلكترونية على جميع بوابات الأقصى لتفتيش المصلين قبل دخولهم للمسجد.