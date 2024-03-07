عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن 134 مستوطناً اقتحموا الأقصى على مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وأدوا صلوات وطقوس تلمودية في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، أطلقت مجموعات "الهيكل" دعوة لوقفة حاشدة مساء اليوم، أمام مركز شرطة القشلة غرب القدس، للمطالبة بإعادة نصب بوابات إلكترونية على جميع بوابات الأقصى لتفتيش المصلين قبل دخولهم للمسجد.