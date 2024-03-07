"التعاون الإسلامي" تُدين قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

الساعة 11:28 ص|07 مارس 2024

فلسطين اليوم

دانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني، بموجب القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.