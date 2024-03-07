الاتحاد الأوروبي: بناء وحدات استيطانية في الضفة يزيد التوتر ويهدد السلام

فلسطين اليوم

دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار حكومة الاحتلال المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وحثها على التراجع عنه.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين "موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم أمس، على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، ما يزيد توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يحث "إسرائيل" على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، لأنها تهدد حل الدولتين".

وأشار إلى أن توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

وأكد البيان موقف الاتحاد الأوروبي، على أنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان".