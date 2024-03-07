جنوب إفريقيا: الأمم المتحدة عاجزة عن فرض السلام وإنقاذ الفلسطينيين

فلسطين اليوم

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على فرض السلام، مؤكدة أنها لو كانت تملك ذلك لتم إنقاذ أرواح الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة لها، خلال فعالية تضامنية مع فلسطين، نظمها حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا.

ودعت باندور إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة "التي لم تعد فاعلة بما يكفي لضمان الأمن والاستقرار في العالم وخاصة فلسطين".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من مراقبة السلام وأن تمتلك القدرة على فرض السلام.

وتابعت: "ولو كانت تمتلك ذلك لكانت القدرة على فرض السلام موجودة على الأرض اليوم ولتم إنقاذ الأرواح في فلسطين".

وجددت تأكيدها على ضرورة إرسال الدول القوية ذات الجيوش الكبيرة التي تزود إسرائيل بالسلاح، جنودها إلى حدود رفح لضمان نقل المساعدات المحملة على متن 700 شاحنة إلى غزة.

وفي وقت سابق دعت باندور جنود الدول "الصديقة لإسرائيل" لمرافقة قوافل المساعدات من أجل كسر الحصار الإسرائيلي وضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.