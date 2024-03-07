كاميرون يطالب غانتس بالعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه أوضح لعضو حكومة الاحتلال بيني غانتس، خلال محادثات أجراها معه أمس الأربعاء في لندن، الخطوات التي ينبغي لإسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لقطاع غزة

وأبلغ كاميرون وزير الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصل لندن بعد زيارته واشنطن، أنه لا يوجد تحسن حتى الآن في غزة، وأن هذا يجب أن يتغير بهدنة إنسانية فورية وتوسيع المساعدات. وأضاف كاميرون أنه عبّر أيضا -خلال ما وصفها بمحادثات صعبة ولكن ضرورية مع غانتس- عن قلق بريطانيا العميق بشأن احتمال شن هجوم عسكري على رفح.

من جهته، قال بيني غانتس -في تغريدة عبر منصة إكس- إنه أنهى سلسلة من اللقاءات السياسية في لندن، مشيرا إلى أنه شدد للمسؤولين البريطانيين على أهمية استمرار الضغوط الدولية على حركة المقاومة الإسلامية (اس) للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

وردد غانتس ما يقوله جميع المسؤولين الإسرائيليين منذ بدء الحرب على قطاع غزة من أن "إسرائيل" ملتزمة بإنهاء مهمة إزالة "خطر حماس وإنهاء حكمها" وتنفيذ ذلك وفقا القانون الدولي، معبرا عن تقديره لما وصفه بالدور البريطاني المهم في محاربة المحور الإيراني في البحر الأحمر.