الاحتلال يعترف بمقتل 62 قائدًا وضابطًا خلال حرب على غزة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الإذاعة أن 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، قتلوا منذ اندلاع الحرب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الأربعاء- مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا بينهم 6 في حالة خطيرة، خلال معارك جرت جنوب قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين من قوات جيش الاحتلال إلى 3053 ضابطا وجنديا بينهم 1467 منذ بداية الهجوم البري، وفق بيانات الجيش.