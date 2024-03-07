إصابة 5 مواطنين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في طوباس

فلسطين اليوم

أصيب خمسة مواطنين، اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات نتيجة اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب، خلال مداهمته منازل المواطنين في طوباس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الهلال الأحمر ومنعتها من الحركة والتنقل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة طوباس وبلدة طمون، وشنت حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين.